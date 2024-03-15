Омские чиновники, ученые, промышленники защитят программу научно-технологического развития в Москве в апреле.

Омские чиновники, ученые, промышленники защитят программу научно-технологического развития в Москве в апреле.

В Омске прошло совещание, посвященное разработке программы научно-технологического развития в регионе. Уже определились цели госпрограммы, ключевые направления, а также проведена ее предзащита – это произошло в феврале в Совете Федерации.

Теперь госпрограмму предстоит насытить мероприятиями, а затем оценить эффект от их проведения. Для этого нужно найти проблемы и пути их решения.

– Работаем совместно с представителями научного сообщества, промышленности и институтов поддержки. Общими усилиями решаем задачу суверенной безопасности России, – отметил министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.

На 19 апреля намечена защита программы перед заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко и государственными экспертами.