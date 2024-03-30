Реорганизация предполагалась указом губернатора Омской области, однако пока процесс отложен до лета.

Реорганизация предполагалась указом губернатора Омской области, однако пока процесс отложен до лета.

Разделять областное министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта на два ведомства пока не будут. Об этом сообщили «Коммерческие вести».

Напомним, в конце декабря прошлого года ведомство предполагали реорганизовать. Из него региональные власти намеревались выделить главное управление молодежной политики, а название министерства собирались сократить до более лаконичного – «министерство спорта Омской области».

На этот счет 27 декабря даже был издан соответствующий указ губернатора Омской области Виталия Хоценко, подписанный вице-губернатором Дмитрием Ушаковым.

От реорганизации не отказываются. Известно, что процесс отложен до 5 июня этого года.