Омск-Информ
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·Политика

Реорганизация предполагалась указом губернатора Омской области, однако пока процесс отложен до лета.

Разделять областное министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта на два ведомства пока не будут. Об этом сообщили «Коммерческие вести».

Напомним, в конце декабря прошлого года ведомство предполагали реорганизовать. Из него региональные власти намеревались выделить главное управление молодежной политики, а название министерства собирались сократить до более лаконичного – «министерство спорта Омской области».

На этот счет 27 декабря даже был издан соответствующий указ губернатора Омской области Виталия Хоценко, подписанный вице-губернатором Дмитрием Ушаковым.

От реорганизации не отказываются. Известно, что процесс отложен до 5 июня этого года.

·Политика

Реорганизация предполагалась указом губернатора Омской области, однако пока процесс отложен до лета.

Разделять областное министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта на два ведомства пока не будут. Об этом сообщили «Коммерческие вести».

Напомним, в конце декабря прошлого года ведомство предполагали реорганизовать. Из него региональные власти намеревались выделить главное управление молодежной политики, а название министерства собирались сократить до более лаконичного – «министерство спорта Омской области».

На этот счет 27 декабря даже был издан соответствующий указ губернатора Омской области Виталия Хоценко, подписанный вице-губернатором Дмитрием Ушаковым.

От реорганизации не отказываются. Известно, что процесс отложен до 5 июня этого года.