Такие меры сотрудники Почты России предприняли из-за паводка на севере региона.
Жителям Омской области начали доставлять пенсии и пособия на лодках. Такие меры сотрудники Почты России предприняли из-за паводка на севере региона.
– Почта России принимает все возможные меры, чтобы каждый житель подтопленных территорий получил пенсии, пособия и другие выплаты в кратчайшие сроки. Для этого мы используем собственные ресурсы и тесно взаимодействуем со спасателями, главами сельских поселений и муниципальных районов. Так, с их помощью мы сегодня и завтра планируем доставить пострадавшим от большой воды положенные выплаты, – рассказала директор регионального управления Почты России в Омске Мария Петрова.
Жителям региона, которые временно изменили место проживания из-за паводка, рекомендуют обратиться в любую клиентскую службу соцфонда для уточнения адреса фактического нахождения.
Информацию о выплатах пенсий и пособий для жителей подтопленных территорий можно узнать по телефону 8 (3812) 408-308.