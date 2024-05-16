Теперь в городских парках, скверах, а также на нескольких улицах электросамокатчикам придется ездить на низкой скорости. Решение приняли из-за жалоб.

Теперь в городских парках, скверах, а также на нескольких улицах электросамокатчикам придется ездить на низкой скорости. Решение приняли из-за жалоб.

В Омске на 18 городских территориях ограничили скорость электросамокатов до 15 км/ч. Это сделали из-за многочисленных жалоб омичей, которые поступали мэру города Сергею Шелесту. Решение приняли совместно с оператором кикшеринга Whoosh.

Так, скоростное ограничение будет работать в границах улиц Андрианова и Пригородной, в парках 30-летия ВЛКСМ и 300-летия, на всей территории «Зеленого острова», на бульваре Победы, в парке Юннатов, в скверах Дзержинского, Старозагородной роще, 50-летия ВЛКСМ, Октябрьском, Привокзальном, Серова и Крылова, а также на улицах Ленина от Герцена до Масленникова, Чокана Валиханова от проспекта Маркса в сторону Иртыша, Иванишко и на бульваре Сафонова.

Скорость передвижения будет контролировать программное обеспечение.