Омск-Информ
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·Образование

Согласно данным Консорциума сетевых электронных библиотек, ОмГАУ, возглавило топ-10 среди аграрных вузов страны по востребованности контента.

Издания омских преподавателей и сотрудников Омского аграрного университета имени П.А. Столыпина оказались самыми востребованными среди аграрных вузов России. Консорциум сетевых электронных библиотек включает в себя 388 образовательных организаций и предоставляет доступ к 74 000 единицам учебного электронного контента. Исходя из данных, опубликованных ЭБС «Лань» по итогам 2023 года, те издания, которые были написаны сотрудниками Омского ГАУ, оказались наиболее читаемыми и самыми востребованными для пользователей из вузов самых разных отраслей.

·Образование

Согласно данным Консорциума сетевых электронных библиотек, ОмГАУ, возглавило топ-10 среди аграрных вузов страны по востребованности контента.

Издания омских преподавателей и сотрудников Омского аграрного университета имени П.А. Столыпина оказались самыми востребованными среди аграрных вузов России. Консорциум сетевых электронных библиотек включает в себя 388 образовательных организаций и предоставляет доступ к 74 000 единицам учебного электронного контента. Исходя из данных, опубликованных ЭБС «Лань» по итогам 2023 года, те издания, которые были написаны сотрудниками Омского ГАУ, оказались наиболее читаемыми и самыми востребованными для пользователей из вузов самых разных отраслей.