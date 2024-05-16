Омск-Информ
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·Общество

За неделю показатель заболеваемости в регионе снизился на 30 %.
Региональный Роспотребнадзор представил информацию о заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю. Эксперты отмечают, что жители региона начали реже заражаться различными вирусами.
За прошлую неделю показатель заболеваемости ОРВИ составил 19,9 на 10 тыс. населения. Это почти на 70 % ниже эпидемического порога заболеваемости и более чем на 30 % ниже показателя предыдущей недели.
– В структуре циркулирующих вирусов 62,5 % составили риновирусы, 25 % респираторно-синцитиальные вирусы и 12,5 % вирусы новой коронавирусной инфекции (сезонные), – отметили в ведомстве.
Жителей области просят соблюдать меры профилактики.
·Общество

За неделю показатель заболеваемости в регионе снизился на 30 %.
Региональный Роспотребнадзор представил информацию о заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю. Эксперты отмечают, что жители региона начали реже заражаться различными вирусами.
За прошлую неделю показатель заболеваемости ОРВИ составил 19,9 на 10 тыс. населения. Это почти на 70 % ниже эпидемического порога заболеваемости и более чем на 30 % ниже показателя предыдущей недели.
– В структуре циркулирующих вирусов 62,5 % составили риновирусы, 25 % респираторно-синцитиальные вирусы и 12,5 % вирусы новой коронавирусной инфекции (сезонные), – отметили в ведомстве.
Жителей области просят соблюдать меры профилактики.