Омск-Информ
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·Спорт

Единственный гол в самой концовке встречи забил защитник «речников» Кирилл Сараев.

Игроки омского ФК «Иртыш» одержали третью подряд победу в LEON-Вторая лига-А. Сегодня «речники» одолели на своем поле «Текстильщик» из Иванова. Единственный гол на 90-й минуте встречи ударом головой забил защитник Кирилл Сараев. Произошло это при розыгрыше углового.

Ранее омская команда победила «Динамо-Брянск» (2:1) и «Торпедо» из Миасса (2:0). В это воскресенье, 19 мая, «Иртыш» сыграет на выезде с командой «Машук-КМВ» из Пятигорска.

·Спорт

Единственный гол в самой концовке встречи забил защитник «речников» Кирилл Сараев.

Игроки омского ФК «Иртыш» одержали третью подряд победу в LEON-Вторая лига-А. Сегодня «речники» одолели на своем поле «Текстильщик» из Иванова. Единственный гол на 90-й минуте встречи ударом головой забил защитник Кирилл Сараев. Произошло это при розыгрыше углового.

Ранее омская команда победила «Динамо-Брянск» (2:1) и «Торпедо» из Миасса (2:0). В это воскресенье, 19 мая, «Иртыш» сыграет на выезде с командой «Машук-КМВ» из Пятигорска.