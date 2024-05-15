В районе затопило дороги, поэтому выезд затруднен сразу из 8 населенных пунктов. Пока подтопленных домов в районе нет.

В районе затопило дороги, поэтому выезд затруднен сразу из 8 населенных пунктов. Пока подтопленных домов в районе нет.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о паводковой ситуации в Тевризском районе. За сутки вода в Иртыше поднялась на 6 см, в реке Туй упала на 7 см.

Из-за паводка дороги в районе оказались подтоплены. В связи с этим практически отрезанными остаются 8 населенных пунктов. Это села Александровка, Ермиловка, Екатериновка, Журавлевка, Кузнецово и деревень Федоровка, Бичили и Вознесенка.

Отмечается, что в районе нет подтопленных домов, при этом затоплено 35 приусадебных участков. Власти уже подготовили 4 вертолетные площадки и обеспечили пункты временного размещения лекарствами и продуктами.