Ограничено движение транспорта в нескольких населенных пунктах Тевризского района. Об этом людей предупреждают экипажи ДПС.

Ограничено движение транспорта в нескольких населенных пунктах Тевризского района. Об этом людей предупреждают экипажи ДПС.

В омской полиции рассказали о ситуации с подтоплением дорог на севере Омской области. В Усть-Ишимском районе, куда сегодня выехал губернатор Виталий Хоценко с региональным кабмином, ситуация сложная. В районе с 5 мая действует режим ЧС.

Сейчас подтоплены 13 населенных пунктов на территории Кайлинского, Ореховского, Слободчиковского, Усть-Ишимского сельских поселений и 4 грунтовые автодороги районного значения. Из зоны подтопления и возможного подтопления эвакуировано более 400 жителей, пострадавших нет. Полицейские охраняют эти дома от мародеров.

Режим чрезвычайной ситуации с 8 мая, как и предполагалось, введен на территории Тевризского района Омской области. Здесь из-за подъема воды в реках Туй, Уж, Иртыш и озере Изюк подтопило дорогу Тевриз – Александровка. Движение автотранспорта ограничено из 7 населенных пунктов: сел Александровка, Ермиловка, Екатериновка, Журавлевка и деревень Федоровка, Бичили, Вознесенка.

Кроме того, из-за повышения уровня воды в Иртыше подтопило дорогу от деревни Утузы до села Кузнецово. Здесь круглосуточно дежурят экипажи ДПС.