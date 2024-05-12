На месте подтопления работает весь региональный кабмин. Местным властям и жителям помогают бороться с паводком.

На месте подтопления работает весь региональный кабмин. Местным властям и жителям помогают бороться с паводком.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко оперативно отреагировал на подтопление населенных пунктов в Усть-Ишимском районе из-за подъема воды в Иртыше и Ишиме. Глава региона вместе с кабмином выехали на место разгула стихии, чтобы помочь местным властям защитить от паводка села, находящиеся в зоне потенциальной опасности. И узнать, что необходимо жителям пострадавших населенных пунктов.

– Ситуация на севере Омской области до сих пор нестабильна. Поэтому сегодня с командой правительства отправились в Усть-Ишимский район. Пообщаемся с людьми в первую очередь, находящимися в пунктах временного размещения. Узнаем, чем можно помочь пострадавшим от паводка. Обязательно обсудим с местными властями, как организована защита населенных пунктов, находящихся в зоне потенциальной паводковой опасности. И узнаем прогнозы, – отметил Хоценко.

Напомним, что в результате подъема уровня воды в Иртыше и Ишиме там затоплены 317 домов и 467 огородов. Ограничено движение на 5 участках дорог, отрезанными от внешнего мира остаются 19 населенных пунктов. Из затопленных населенных пунктов эвакуировали 401 человека, из них 120 детей. В двух пунктах временного размещения находятся 86 человек, в том числе 13 детей и 6 малоподвижных жителей района.

Самая тяжелая ситуация в деревне Ашеваны, где вода затопила 125 домов и 130 огородов. Из затопленной деревни были эвакуированы 94 человека, из них 34 ребенка. Сейчас в Ашеванах остается 27 жителей. В деревне Эбаргуль подтоплены один дом и 20 огородов. Оттуда эвакуировали четверых жителей, в том числе одного ребенка.