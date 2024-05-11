Ситуация в Усть-Ишимском районе остается сложной. Там продолжают эвакуировать жителей.

Ситуация в Усть-Ишимском районе остается сложной. Там продолжают эвакуировать жителей.

В региональном МЧС рассказали о ситуации с паводком в Усть-Ишимском районе на данный момент. В результате подъема уровня воды в Иртыше и Ишиме там затоплены 317 домов и 467 огородов. Ограничено движение на 5 участках дорог, отрезанными от внешнего мира остаются 19 населенных пунктов.

В эти села и деревни можно проехать только на вездеходах. Отмечается, что там имеется запас продуктов и лекарств.

Из затопленных населенных пунктов эвакуировали 401 человека, из них 120 детей. В двух пунктах временного размещения находятся 86 человек, в том числе 13 детей и 6 малоподвижных жителей района.

Самая тяжелая ситуация в деревне Ашеваны, где вода затопила 125 домов и 130 огородов. Из затопленной деревни были эвакуированы 94 человека, из них 34 ребенка. Сейчас в Ашеванах остается 27 жителей.

В деревне Эбаргуль подтоплен один дом и 20 огородов. Оттуда эвакуировали четверых жителей, в том числе одного ребенка.

– На данный момент оставшимся жителям затопленных сел оказывается адресная помощь. Спасатели помогают эвакуировать вещи, поднять мебель, а в случае необходимости перевезти граждан в незатапливаемые места, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Напомним, что уровень воды Иртыша у Усть-Ишима составляет 869 см. Критическое значение превышено на 49 см. В реке Ишим у села Орехово вода поднялась до 1633 см. В ближайшие дни прогнозируется дальнейший подъем уровня воды.