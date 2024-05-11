Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Из-за подъема уровня воды в реке Таре может затопить низменные территории райцентра Муромцево и Муромцевского района.

Паводок угрожает еще одному району в Омской области. В связи с выпавшими осадками на водосборе реки Таре при формировании максимума 13–14 мая ожидается половодье на реке Таре у райцентра Муромцево с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Ожидается затопление сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков в Муромцевском районе.

Напомним, что сейчас с паводком борются в Усть-Ишимском районе. Также вода должна прийти в Тевризский и Тарский районы.

1005
·Общество

Из-за подъема уровня воды в реке Таре может затопить низменные территории райцентра Муромцево и Муромцевского района.

Паводок угрожает еще одному району в Омской области. В связи с выпавшими осадками на водосборе реки Таре при формировании максимума 13–14 мая ожидается половодье на реке Таре у райцентра Муромцево с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Ожидается затопление сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков в Муромцевском районе.

Напомним, что сейчас с паводком борются в Усть-Ишимском районе. Также вода должна прийти в Тевризский и Тарский районы.

1005