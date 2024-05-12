Из-за масштабного подтопления в Усть-Ишиме власти объявили о режиме ЧС регионального масштаба и приступили к эвакуации.

Из-за масштабного подтопления в Усть-Ишиме власти объявили о режиме ЧС регионального масштаба и приступили к эвакуации.

Ситуация с паводком в Омской области приблизилась к критической отметке из-за повышения уровня воды, главным образом в Иртыше и Ишиме. «Омск-информ» сохранил в одну подборку, что известно к 12 мая.

– В Усть-Ишимском районе режим ЧС районного масштаба действует с 5 мая. В результате подъема уровня воды в Иртыше и Ишиме там затоплены 317 домов и 467 огородов. Ограничено движение на 5 участках дорог, отрезанными от внешнего мира остаются 19 населенных пунктов. Из затопленных населенных пунктов эвакуировали 401 человека, из них 120 детей. В двух пунктах временного размещения находятся 86 человек, в том числе 13 детей и 6 малоподвижных жителей района.

– Самая тяжелая ситуация в деревне Ашеваны, где вода затопила 125 домов и 130 огородов. Из затопленной деревни были эвакуированы 94 человека, из них 34 ребенка. Сейчас в Ашеванах остается 27 жителей. В деревне Эбаргуль подтоплены один дом и 20 огородов. Оттуда эвакуировали четверых жителей, в том числе одного ребенка.

– На место выехали губернатор Виталий Хоценко с региональным кабмином, спикером Заксобрания Александром Артемовым и главным федеральным инспектором по Омской области Иваном Нецкиным. Они проконтролировали укрепление земляного вала возле электроподстанции, обсудили нюансы ЧП с жителями и местными властями.

– Из Омска сегодня приехало подкрепление: 52 сотрудника МЧС России на двух единицах техники. Задействованы 19 единиц техники и 5 плавательных средств. Для отслеживания мест подтопления применили два беспилотных летательных аппарата.

– К жителям подтопленных сел Усть-Ишима обратился муфтий духовного управления мусульман Омска и Омской области Бота Бакулин, призвав сохранять спокойствие и ждать помощи.

– Режим чрезвычайной ситуации с 8 мая введен на территории Тевризского района Омской области. К 12 мая из-за подъема воды в реках Туй, Уж, Иртыш и озере Изюк подтопило дорогу Тевриз – Александровка. Движение автотранспорта ограничено из 7 населенных пунктов: сел Александровка, Ермиловка, Екатериновка, Журавлевка и деревень Федоровка, Бичили, Вознесенка. Кроме того, из-за повышения уровня воды в Иртыше подтопило дорогу от деревни Утузы до села Кузнецово. Здесь круглосуточно дежурят экипажи ДПС.

При этом вода опасно подступила к Муромцевскому и Тарскому районам. Пока там все спокойно. Однако подтопление ожидают со дня день.

По итогам поездки в Усть-Ишимский район губернатор Виталий Хоценко принял решение о введении режима ЧС регионального значения на пострадавших от паводка территориях. Это позволит оперативно провести эвакуацию и назначить выплаты жителям подтопленных населенных пунктов, а затем начать восстанавливать дорожную и социальную инфраструктуру. Каждому пострадавшему выплатят по 10 тыс. рублей, плюс по 50–100 тыс. рублей на ремонт.