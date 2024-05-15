Доска появится на фасаде девятиэтажки, где председатель Законодательного собрания прожил 28 лет.

Доска появится на фасаде девятиэтажки, где председатель Законодательного собрания прожил 28 лет.

Депутаты горсовета одобрили установку в Омске мемориальной доски бывшему председателю Заксобрания Владимиру Варнавскому. Она появится на фасаде дома № 4 на улице Красина, в котором Варнавский жил с 1981 по 2009 год.

Владимир Варнавский – Кавалер Золотого Почетного знака «Достояние Сибири», почетный профессор Омского технического университета, почетный гражданин Омской области. Был награжден орденами Почета, Дружбы, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью», медалью «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций», знаком отличия «За служение Омской области» І степени.

Также депутаты поддержали инициативу по установке мемориальной доски бывшему гендиректору Производственного объединения «Завод транспортного машиностроения имени Октябрьской революции» Сали Катыку. Она появится на фасаде здания предприятия по адресу: Красный переулок, 2.