Глава комитета горсовета по транспорту Юрий Арчибасов устроил забавный диспут с коллегой Сергеем Дроздовым.

Глава комитета горсовета по транспорту Юрий Арчибасов устроил забавный диспут с коллегой Сергеем Дроздовым.

В финале сегодняшнего пленарного заседания Омского городского совета депутат Сергей Дроздов выступил с инициативой не наказывать школьников за безбилетный проезд. Ранее на этом же заседании парламентарии поддержали решение о наказании в 3-4 тыс. рублей для «зайцев». Эти суммы объяснили возросшими расходами на каждого безбилетника, которые составляют порядка 700 рублей.

– У нас школьники ездят со справками, а мы вышли с законодательной инициативой наказывать и их в том числе на 3-4 тыс. рублей. Может, не будем наказывать их штрафами с первого раза? – пояснил Дроздов.

На что спикер горсовета Владимир Корбут рассказал, что и сам ездил без билета. Он предположил, что контролеры на местах вряд ли станут принимать жесткие денежные меры в отношении детей.

– Я лично, когда был ребенком, и сам ездил без билета. Меня ловили, журили и просто высаживали из автобуса, – отметил Корбут.

А председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов и вовсе возразил автору предложения. Для убедительности парламентарий прибегнул к яркому сравнению.

– У нас некоторые родители пользуются тем, что детей запрещено высаживать из автобуса. А подростки и вовсе едут бесплатно группками, смеются и говорят: «Что вы нам сделаете?», – привел пример Арчибасов. – Нам нельзя делать исключение. Каждый должен оплачивать услугу. Если кто-то мне докажет, что в магазине можно взять хлеб и не заплатить за него, мы на комитете рассмотрим бесплатный проезд для всех омичей.

Он добавил, что, по данным департамента транспорта, 12 % пассажиров ездят бесплатно. Такое нашествие «зайцев» обернулось потерями в 180 млн рублей в бюджете города. Более того, контролеров для отлавливания безбилетников явно недостаточно.

Стороны так и не пришли к компромиссу. Тогда спикер горсовета Владимир Корбут предложил Сергею Дроздову выступить с этой инициативой на профильном комитете Заксобрания, который будет рассматривать размеры штрафов для безбилетников.