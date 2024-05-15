Как заявили синоптики, жаркая погода в регион придет лишь к концу следующей недели. До этого омичей ждут дожди.

Как заявили синоптики, жаркая погода в регион придет лишь к концу следующей недели. До этого омичей ждут дожди.

По данным синоптиков, в Омскую область скоро вернется тепло. Уже с сегодняшнего дня, 15 мая, температура воздуха ночью составит до +5 градусов, а днем до +16 градусов. Осадков синоптики не обещают.

В пятницу, 17 мая, столбик термометра поднимется до +21 градуса, но днем ожидается небольшой дождь. Тепло сохранится и в субботу, 18 мая. Однако начиная с 19 мая снова будут идти дожди, и наступит похолодание.

Жара до +25 градусов придет в Омск лишь к концу следующей недели.