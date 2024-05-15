Омск-Информ
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·Общество

Новая преображенная территория появится в Большеречье.
В Большеречье планируют благоустроить берег реки Большой. Соответствующий аукцион на поиск подрядчика опубликован на госзакупках. Начальная цена контракта составляет более 3 млн рублей.
Берег хотят оборудовать в песчаный пляж, установить там шезлонги и теплую веранду. Также на территории должны появиться волейбольная площадка, детский игровой комплекс с горками и качелями, беседка, раздевалки и туалеты.
Подрядчика будут искать до 24 мая, он должен начать работы 25 июня и закончить их к 1 октября.
·Общество

Новая преображенная территория появится в Большеречье.
В Большеречье планируют благоустроить берег реки Большой. Соответствующий аукцион на поиск подрядчика опубликован на госзакупках. Начальная цена контракта составляет более 3 млн рублей.
Берег хотят оборудовать в песчаный пляж, установить там шезлонги и теплую веранду. Также на территории должны появиться волейбольная площадка, детский игровой комплекс с горками и качелями, беседка, раздевалки и туалеты.
Подрядчика будут искать до 24 мая, он должен начать работы 25 июня и закончить их к 1 октября.