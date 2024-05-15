Мужчина опоздал на транспорт и решил запрыгнуть в уже двигающийся поезд, хотя делать этого нельзя.

Мужчина опоздал на транспорт и решил запрыгнуть в уже двигающийся поезд, хотя делать этого нельзя.

13 мая в Тюменский линейный отдел транспортной полиции поступило сообщение от проводника пассажирского поезда Абакан – Москва. Он рассказал, что во время отправления поезда от станции Омск сорван стоп-кран.

Когда поезд прибыл в Тюмень, на станции уже находились полицейские. Оказалось, что 60-летний омич опаздывал на поезд и запрыгнул на подножку уже движущегося состава, из-за чего пришлось сорвать стоп-кран. Вынужденная остановка составила 3 минуты.

Омича привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте. Теперь он должен заплатить штраф 2 тыс. рублей.