Омск-Информ
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·Общество

Депутаты отмечают, что после запрета высаживать детей из автобусов, многие горожане стали этим злоупотреблять.
Сегодня в Омском городском совете состоялось очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрели 22 вопроса, в том числе решили обратиться в Законодательное собрание, чтобы внести изменения в статью № 22 Кодекса Омской области об административных правонарушениях.
Это связано с ростом числа безбилетников в общественном транспорте. Из-за того что расходы на воспитательные меры по отношению к «зайцам» слишком велики, депутаты хотят отменить предупреждения и сразу штрафовать нарушителей. Размер штрафа также предлагается увеличить с 300–700 рублей до 3000 рублей. За повторное нарушение планируется штрафовать на 4000 рублей.
– На сегодняшний день штраф за безбилетный проезд составляет 300–700 рублей, а за первое нарушение наказывают предупреждением. Чтобы составить один материал об административном правонарушении и довести его до логического конца, расходы из бюджета составляют порядка 600–700 рублей. Это только почтовые расходы, без учета зарплат контролеров и других сотрудников, – отметил председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов.
Депутаты подчеркивают, что целью поправки в закон являются не сами штрафы. Омичей просто хотят побудить платить за проезд. По подсчетам чиновников, около 12 % горожан ездят «зайцами». За год бюджет из-за них недополучил около 180 млн рублей.
Окончательное решение об отмене предупреждений и повышении штрафов будет принимать Заксобрание. При этом депутаты горсовета решили подумать над тем, чтобы оставить предупреждение в качестве меры наказания для детей. С этим согласны не все, но поправки подготовят и выступят с ними в Заксобрании.
– Есть федеральный закон, который не позволяет высаживать детей из общественного транспорта. Некоторые недобросовестные родители и дети пользуются этим. Много детей ездят бесплатно. Заходят в автобус десять подростков 15-летних, отказываются платить, смеются и заявляют кондуктору и водителю: «Что вы нам сделаете?», – отметил Арчибасов.
Председатель Омского городского совета Владимир Корбут подытожил, что в других городах уже есть практика отмены предупреждений и увеличения штрафов для взрослых, поэтому и в Омске эта мера назрела. Что касается подростков, то по этому вопросу еще предстоят обсуждения.
1518Татьяна Маркова
·Общество

Депутаты отмечают, что после запрета высаживать детей из автобусов, многие горожане стали этим злоупотреблять.
Сегодня в Омском городском совете состоялось очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрели 22 вопроса, в том числе решили обратиться в Законодательное собрание, чтобы внести изменения в статью № 22 Кодекса Омской области об административных правонарушениях.
Это связано с ростом числа безбилетников в общественном транспорте. Из-за того что расходы на воспитательные меры по отношению к «зайцам» слишком велики, депутаты хотят отменить предупреждения и сразу штрафовать нарушителей. Размер штрафа также предлагается увеличить с 300–700 рублей до 3000 рублей. За повторное нарушение планируется штрафовать на 4000 рублей.
– На сегодняшний день штраф за безбилетный проезд составляет 300–700 рублей, а за первое нарушение наказывают предупреждением. Чтобы составить один материал об административном правонарушении и довести его до логического конца, расходы из бюджета составляют порядка 600–700 рублей. Это только почтовые расходы, без учета зарплат контролеров и других сотрудников, – отметил председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов.
Депутаты подчеркивают, что целью поправки в закон являются не сами штрафы. Омичей просто хотят побудить платить за проезд. По подсчетам чиновников, около 12 % горожан ездят «зайцами». За год бюджет из-за них недополучил около 180 млн рублей.
Окончательное решение об отмене предупреждений и повышении штрафов будет принимать Заксобрание. При этом депутаты горсовета решили подумать над тем, чтобы оставить предупреждение в качестве меры наказания для детей. С этим согласны не все, но поправки подготовят и выступят с ними в Заксобрании.
– Есть федеральный закон, который не позволяет высаживать детей из общественного транспорта. Некоторые недобросовестные родители и дети пользуются этим. Много детей ездят бесплатно. Заходят в автобус десять подростков 15-летних, отказываются платить, смеются и заявляют кондуктору и водителю: «Что вы нам сделаете?», – отметил Арчибасов.
Председатель Омского городского совета Владимир Корбут подытожил, что в других городах уже есть практика отмены предупреждений и увеличения штрафов для взрослых, поэтому и в Омске эта мера назрела. Что касается подростков, то по этому вопросу еще предстоят обсуждения.
1518Татьяна Маркова