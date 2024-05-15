Депутаты отмечают, что после запрета высаживать детей из автобусов, многие горожане стали этим злоупотреблять.

Депутаты отмечают, что после запрета высаживать детей из автобусов, многие горожане стали этим злоупотреблять.

Сегодня в Омском городском совете состоялось очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрели 22 вопроса, в том числе решили обратиться в Законодательное собрание, чтобы внести изменения в статью № 22 Кодекса Омской области об административных правонарушениях.

Это связано с ростом числа безбилетников в общественном транспорте. Из-за того что расходы на воспитательные меры по отношению к «зайцам» слишком велики, депутаты хотят отменить предупреждения и сразу штрафовать нарушителей. Размер штрафа также предлагается увеличить с 300–700 рублей до 3000 рублей. За повторное нарушение планируется штрафовать на 4000 рублей.

– На сегодняшний день штраф за безбилетный проезд составляет 300–700 рублей, а за первое нарушение наказывают предупреждением. Чтобы составить один материал об административном правонарушении и довести его до логического конца, расходы из бюджета составляют порядка 600–700 рублей. Это только почтовые расходы, без учета зарплат контролеров и других сотрудников, – отметил председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов.

Депутаты подчеркивают, что целью поправки в закон являются не сами штрафы. Омичей просто хотят побудить платить за проезд. По подсчетам чиновников, около 12 % горожан ездят «зайцами». За год бюджет из-за них недополучил около 180 млн рублей.

Окончательное решение об отмене предупреждений и повышении штрафов будет принимать Заксобрание. При этом депутаты горсовета решили подумать над тем, чтобы оставить предупреждение в качестве меры наказания для детей. С этим согласны не все, но поправки подготовят и выступят с ними в Заксобрании.

– Есть федеральный закон, который не позволяет высаживать детей из общественного транспорта. Некоторые недобросовестные родители и дети пользуются этим. Много детей ездят бесплатно. Заходят в автобус десять подростков 15-летних, отказываются платить, смеются и заявляют кондуктору и водителю: «Что вы нам сделаете?», – отметил Арчибасов.

Председатель Омского городского совета Владимир Корбут подытожил, что в других городах уже есть практика отмены предупреждений и увеличения штрафов для взрослых, поэтому и в Омске эта мера назрела. Что касается подростков, то по этому вопросу еще предстоят обсуждения.