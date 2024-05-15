Сейчас на его территории растет лес, а сам парк окружен забором. Там пора навести порядок.
Администрация Омска пригласила омских предпринимателей сотрудничать в деле развития парка 300-летия Омска на Левобережье.
– В настоящее время территория парка представляет собой залесенный участок, огороженный декоративным металлическим забором. Особенностью парка является наличие в северо-восточной части котлована бывшего естественного водоема. Среди древесно-кустарниковой растительности преобладают: береза, сосна, лиственница. Часть территории парка засажена кустарниками разных пород. В северной части располагается электрическая подстанция. С востока на запад территорию парка пересекает высоковольтная линия электропередачи, – написал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.
По мнению градоначальника, в парке давно пора навести порядок. Разрабатывалось множество концепций его развития, но ни одну так и не реализовали. Инвесторы могут использовать одну из них либо придумать собственную.