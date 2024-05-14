За год число занятых в сфере малого и среднего бизнеса выросло на 11 % и превысило 300 тысяч человек.

За год число занятых в сфере малого и среднего бизнеса выросло на 11 % и превысило 300 тысяч человек.

Губернатор Виталий Хоценко вместе с министрами экономического блока облправительства провел встречу с представителями бизнес-объединений региона. На мероприятии шла речь о поддержке предпринимателей, снижении налогового бремени и льготных ставках по кредитам.

Так, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» бизнесмены за год получили поддержки на 500 млн рублей. Регион также предоставил свои меры поддержки малого бизнеса: фонд микрофинансирования запустил новые продукты льготного кредитования «Стартап», «Приоритет региона» и «Рефинансирование». Кроме того, в Омской области сохранили ставки по региональным займам на уровне, не превышающем 8 % годовых.

– Важно, что наш бизнес развивается, сохраняет оптимизм и двигает экономику вперед. В прошлом году мы достигли хороших результатов. Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса у нас выросло на 11 % и достигло 313 тысяч человек. Налоговые поступления от предпринимательских организаций увеличились на 16,5 %, или на 3 млрд 700 млн рублей, – отметил Хоценко.

По просьбе предпринимателей в Омской области продлено действие пониженных ставок для плательщиков УСН. Сроки их действия, размер, а также виды деятельности губернатор поручил дополнительно проработать до 1 июля. Дополнительным условием для применения пониженных ставок будет количество рабочих мест, созданных предпринимателем.

Глава региона также отметил, что омский бизнес остается социально ответственным: предприниматели оказывают поддержку бойцам в зоне СВО, помогают людям, попавшим в трудную ситуацию из-за паводка.