Заезд восстановили со стороны поселка Малая Бича, села Никольск и других населенных пунктов. Через паром будут перевозить людей и животных.

Заезд восстановили со стороны поселка Малая Бича, села Никольск и других населенных пунктов. Через паром будут перевозить людей и животных.

В Омской области со стороны села Никольск, поселка Малая Бича и других населенных пунктов Усть-Ишимского района восстановили заезд к парому. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Николай Дрофа.

– Водный путь очень важен для обеспечения кормами животных, перевозки людей и животных. Огромное спасибо дорожной службе, которая провела большую работу быстро и в оптимальные сроки, – отметил Дрофа.

Напомним, что сейчас в Усть-Ишиме из-за паводка эвакуируют местных жителей, собак, кошек и крупный рогатый скот.