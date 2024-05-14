Вслед за Арсенией Матвеевой из команды ушли Виктория Мазур и Мария Савина. На их место должны прийти более сильные игроки.

Вслед за Арсенией Матвеевой из команды ушли Виктория Мазур и Мария Савина. На их место должны прийти более сильные игроки.

Из омской команды «Нефтяник-Титан» ушли уже три баскетболистки. Ранее сообщалось, что первой из них стала форвард Арсения Матвеева.

Также из команды ушли разыгрывающая Виктория Мазур и форвард Мария Савина, сообщили в пресс-службе «Нефтяника-Титана». Вряд ли обеих баскетболисток можно назвать незаменимыми.

Мазур присоединилась к «волчицам» по ходу нынешнего сезона. Она приняла участие всего в 5 матчах и набрала 4 очка. А Савина сыграла в 22 матчах и набрала 44 очка.

Предполагается, что на место ушедших баскетболисток придут более сильные. Новый главный тренер команды Элен Шакирова заявляла, что состав команды станет сильнее.