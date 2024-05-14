Омск-Информ
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·Спорт

Вслед за Арсенией Матвеевой из команды ушли Виктория Мазур и Мария Савина. На их место должны прийти более сильные игроки.

Из омской команды «Нефтяник-Титан» ушли уже три баскетболистки. Ранее сообщалось, что первой из них стала форвард Арсения Матвеева.

Также из команды ушли разыгрывающая Виктория Мазур и форвард Мария Савина, сообщили в пресс-службе «Нефтяника-Титана». Вряд ли обеих баскетболисток можно назвать незаменимыми.

Мазур присоединилась к «волчицам» по ходу нынешнего сезона. Она приняла участие всего в 5 матчах и набрала 4 очка. А Савина сыграла в 22 матчах и набрала 44 очка.

Предполагается, что на место ушедших баскетболисток придут более сильные. Новый главный тренер команды Элен Шакирова заявляла, что состав команды станет сильнее.

·Спорт

Вслед за Арсенией Матвеевой из команды ушли Виктория Мазур и Мария Савина. На их место должны прийти более сильные игроки.

Из омской команды «Нефтяник-Титан» ушли уже три баскетболистки. Ранее сообщалось, что первой из них стала форвард Арсения Матвеева.

Также из команды ушли разыгрывающая Виктория Мазур и форвард Мария Савина, сообщили в пресс-службе «Нефтяника-Титана». Вряд ли обеих баскетболисток можно назвать незаменимыми.

Мазур присоединилась к «волчицам» по ходу нынешнего сезона. Она приняла участие всего в 5 матчах и набрала 4 очка. А Савина сыграла в 22 матчах и набрала 44 очка.

Предполагается, что на место ушедших баскетболисток придут более сильные. Новый главный тренер команды Элен Шакирова заявляла, что состав команды станет сильнее.