Омск-Информ
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·Спорт

Кто займет ее место в будущем сезоне, пока неизвестно.
Омский «Нефтяник-Титан» покинула форвард Арсения Матвеева. Об этом вчера сообщила пресс-служба баскетбольного клуба.
В форме «волчиц» баскетболистка провела три сезона (2019-2020, 2024 гг.). В 112 матчах она набрала 682 очка.
Ранее новый главный тренер «Нефтяник-Титана» Элен Шакирова рассказала, что состав команды изменится существенно. Клуб старается собрать игроков, которые нацелены на максимально серьезный результат.
·Спорт

Кто займет ее место в будущем сезоне, пока неизвестно.
Омский «Нефтяник-Титан» покинула форвард Арсения Матвеева. Об этом вчера сообщила пресс-служба баскетбольного клуба.
В форме «волчиц» баскетболистка провела три сезона (2019-2020, 2024 гг.). В 112 матчах она набрала 682 очка.
Ранее новый главный тренер «Нефтяник-Титана» Элен Шакирова рассказала, что состав команды изменится существенно. Клуб старается собрать игроков, которые нацелены на максимально серьезный результат.