Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

За «Нефтяник-Титан» будет играть Мэлори Бейтс.
В омский баскетбольный клуб «Нефтяник-Титан» перешла американская центровая Мэлори Бейтс. Как сообщил министр спорта Омской области Алексей Ленберг в своем Telegram-канале, спортсменка уже прилетела в город. За «волчиц» она будет выступать под № 2.
В этом сезоне Бейтс играла за клуб «Самара» и приняла участие в 12 матчах Премьер-лиги. В среднем за игру она набирала 8,3 очка.
·Спорт

За «Нефтяник-Титан» будет играть Мэлори Бейтс.
В омский баскетбольный клуб «Нефтяник-Титан» перешла американская центровая Мэлори Бейтс. Как сообщил министр спорта Омской области Алексей Ленберг в своем Telegram-канале, спортсменка уже прилетела в город. За «волчиц» она будет выступать под № 2.
В этом сезоне Бейтс играла за клуб «Самара» и приняла участие в 12 матчах Премьер-лиги. В среднем за игру она набирала 8,3 очка.