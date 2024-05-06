Элен Шакирова рассказала, как решила возглавить омскую команду, и о том, когда начнется подготовка к новому сезону.

Элен Шакирова рассказала, как решила возглавить омскую команду, и о том, когда начнется подготовка к новому сезону.

Новый главный тренер баскетбольной команды «Нефтяник-Титан» Элен Шакирова призналась, что долго не думала, когда ей предложили возглавить омскую команду. По словам олимпийской чемпионки 1992 года, команду и город она знала хорошо, поэтому решение приняла достаточно быстро.

Также рассказала Шакирова о том, насколько изменится состав ее новой команды.

– Называть фамилии пока не хотелось бы, но состав изменится существенно. Подбором игроков мы начали заниматься немного поздно. Наша цель – создать максимально боевую команду. Конечно, были свои сложности: когда мы начали заниматься селекционной работой, многие игроки уже либо имели подписанные контракты, либо дали согласие на переходы в другие клубы. Стараемся собрать тех игроков, которые нацелены на максимально серьезный результат, – приводит слова специалиста пресс-служба «Нефтяника-Титана».

Команда начнет подготовку к новому сезону 1 августа. Сначала пройдет сбор в Омске, потом баскетболистки отправятся в Подмосковье. Будет сыграно несколько товарищеских матчей. Возможно, «Нефтяник-Титан» примет участие в одном из предсезонных турниров. Но пока непонятно, когда начнется новый чемпионат, поэтому у тренерского штаба есть два варианта подготовки.

Не стала раскрывать Элен Шакирова задачи команды на сезон. Она лишь заявила, что цели стоят высокие, а работы предстоит много.