Олимпийская чемпионка Шакирова ушла из омского баскетбольного клуба

Вместо нее тренировать команду будет Дмитрий Предыбайло.

Фото: vk.com/neftbasket1965

Сегодня омский баскетбольный клуб «Нефтяник-Титан» заявил о расторжении контракта с Элен Шакировой. Она покинула должность главного тренера по соглашению сторон.

Исполнять ее обязанности до конца сезона будет Дмитрий Предыбайло. Кто займет эту должность после, не сообщается.

Напомним, Шакирова выступала за команды «Атис», ЦСКА, «Валансьен-Орши», «Динамо», «Лотос Гдыня», «Хьюстон Кометс» и другие. В 1992 году в составе команды СНГ стала олимпийской чемпионкой. Также на счету Шакировой 4 медали чемпионатов Европы.

С 2013 года она занялась тренерской работой. Руководила командами «Динамо-Фарм» (Курск), «Энергия» (Торунь), «Динамо» (Курск) и «Актобе» (Казахстан). Омскую команду на протяжении двух сезонов 2024/2025 и 2025/2026 годов.