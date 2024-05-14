Омск-Информ
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·Общество

В рамках фестиваля «Будущее в цветах» регион презентует легендарные «Пять озер».
В Москве на Международной выставке-форуме «Россия» готовится к открытию фестиваль «Будущее в цветах». Регионы страны презентуют свои ботанические символы.
На клумбе Омской области будут представлены пять озер, находящихся в Муромцевском районе. Также наш регион будет представлен растениями: кровохлебка, щучка и сосна. Центром композиции станет изгиб реки, возле которого расположатся сосны и озера. 
– Художественный образ композиции строится на нюансных и контрастных сочетаниях многолетних травянистых растений, а также дополнительных элементах, олицетворяющих пять озер и усиливающих композицию в целом, – рассказала куратор проекта в Омске Ольга Хорошавина.
Фестиваль стартует 21 мая.
·Общество

В рамках фестиваля «Будущее в цветах» регион презентует легендарные «Пять озер».
В Москве на Международной выставке-форуме «Россия» готовится к открытию фестиваль «Будущее в цветах». Регионы страны презентуют свои ботанические символы.
На клумбе Омской области будут представлены пять озер, находящихся в Муромцевском районе. Также наш регион будет представлен растениями: кровохлебка, щучка и сосна. Центром композиции станет изгиб реки, возле которого расположатся сосны и озера. 
– Художественный образ композиции строится на нюансных и контрастных сочетаниях многолетних травянистых растений, а также дополнительных элементах, олицетворяющих пять озер и усиливающих композицию в целом, – рассказала куратор проекта в Омске Ольга Хорошавина.
Фестиваль стартует 21 мая.