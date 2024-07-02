Омская область, известная своей богатой историей, культурой и природными богатствами, представила на мероприятии свои туристические возможности.

Омская область, известная своей богатой историей, культурой и природными богатствами, представила на мероприятии свои туристические возможности.

Председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов принял участие в Дне туризма в регионах СФО. Парламентарий работает в составе омской делегации. Событие происходит на ВДНХ, в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Деловая программа началась с совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в СФО и Совета МА «Сибирское соглашение». В ходе заседания обсуждались ключевые вопросы, касающиеся реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, а также подводились итоги участия регионов округа в Международной выставке-форуме «Россия».

Особое внимание было уделено реализации плана по Стратегии. Для эффективного контроля его выполнения была сформирована четкая система мониторинга. В ее основе лежит работа Межведомственной рабочей группы под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. На уровне СФО функционирует оперативный штаб под руководством председателя ассоциации «Сибирское соглашение», а в федеральных министерствах созданы отраслевые группы. Участники заседания рассмотрели и кадровые аспекты развития туристической отрасли. В рамках Дня туризма был представлен новый проект по подготовке специалистов для туристической отрасли. Проект, разработанный совместно с ведущими университетами СФО, направлен на повышение качества подготовки кадров, необходимых для успешного развития регионального туризма.

В рамках программы Дня туризма в СФО организованы тематические мероприятия, направленные на привлечение инвестиций в туристическую отрасль и развитие региональных турмаршрутов.

Омская область, известная своей богатой историей, культурой и природными богатствами, представила на мероприятии свои туристические возможности. В частности, это информация о новых туристических маршрутах, разработанных с учетом современных тенденций в отрасли. Также проведена презентация проекта по развитию экотуризма, направленного на привлечение любителей активного отдыха.

Представители Омской области активно взаимодействовали с коллегами из других регионов СФО, обмениваясь опытом и знаниями в сфере туризма.

Для гостей на омском стенде были подготовлены спортивные и культурные выступления, мастер-классы.