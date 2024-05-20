До 8 июля Северная столица будет презентовать планы своего развития.

До 8 июля Северная столица будет презентовать планы своего развития.

Посетителей Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ продолжает привлекать стенд Санкт-Петербурга, который остается одной из самых интерактивных и популярных площадок. До 8 июля Северная столица будет презентовать планы своего развития.

Согласно статистике первого этапа проведения выставки, который продлился до 12 апреля, россияне показали большой интерес к Санкт-Петербургу. Экспозицию города посетили более 2,5 млн человек. Для гостей площадки было проведено 80 розыгрышей призов, выдано более 110 тысяч сувениров.

Для стенда города было подготовлено еще 6 тематических сезонов: креативный, легендарный, блистательный, энергичный, семейный и открытый. На этот раз город расскажет о планах на развитие до 2030 года. Гостей стенда, как и прежде, будет ожидать культурная, развлекательная и деловая программы.

Посетители площадки могут окунуться в атмосферу Санкт-Петербурга и полюбоваться загородными императорскими резиденциями, прогуляться по аллеям парков и посмотреть знаменитый праздник выпускников «Алые паруса». Кроме того, город активно участвует в общей программе выставки. С 14 мая по 3 июля на ВДНХ проходит деловая программа дней регионального развития «Пространство будущего». Она предполагает проведение пленарных сессий, круглых столов, презентации инвестиционных проектов.

Экспозиция «Санкт-Петербург» находится в зале В павильона 75 Международной выставки-форума «Россия».