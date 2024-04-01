Курортный сбор составит 100 рублей в сутки. Платить будут как российские, так и иностранные туристы.

Плата за курортный сбор составит 100 рублей. Платить будут как российские, так и иностранные туристы.

С сегодняшнего дня, 1 апреля, омичам во время отпуска в Санкт-Петербурге придется платить курортный сбор. Плата составит 100 рублей в сутки. Курортный сбор в северной столице ввели еще в октябре прошлого года, но он был нулевым.

Однако с некоторых омичей плата взиматься не будет – работающие на территории города по договору или контракту, имеющие место жительства в городе, многодетные семьи, несовершеннолетние, студенты-очники, участники ВОВ, ветераны боевых действий, участники СВО, инвалиды, малоимущие семьи и спортсмены, которые приехали на соревнования.

Весь курортный сбор будут направлять на строительство, реконструкцию и благоустройство Санкт-Петербурга.