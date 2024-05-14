Они примут участие в массовой церемонии бракосочетания.

Они примут участие в массовой церемонии бракосочетания.

Сегодня, 14 мая, в Москве на Первом Всероссийском фестивале пройдет день Сибирского федерального округа. В начале мероприятия запланировано шествие женихов и невест, которые пройдут от от арки главного входа ВДНХ. Затем состоится массовая церемония бракосочетания, в которой примут участие две пары омичей – Никита Чернов и Надежда Кандратьева и Таймас Жанжигитов и Махабат Кульбердинова.

– Мы никогда не были в Москве. Мы искренне рады, что получили такую возможность побывать в столице нашей Родины, а тем более стать здесь одной семьей. Мы успели уже побывать на первом дне Свадебного фестиваля, посмотреть выставку и, конечно же, на молодоженов со всей страны. Все они разные, в красивых традиционных или национальных свадебных костюмах. Но мы считаем, что наши костюмы – самые красивые! И мы точно не останемся не замеченными даже на таком многолюдном мероприятии! Мы в восторге и очень ждем день нашей росписи! – рассказали Надежда Кандратьева и Никита Чернов.

Никита и Надежда поженятся в специальных свадебных нарядах, которые создали дизайнеры на основе орнамента ковров села Крестики Оконешниковского района. Вторая пара планирует расписаться в казахских национальных костюмах.