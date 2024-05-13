Они поженились в праздник Красной горки, что сулит счастливый брак.

Они поженились в праздник Красной горки, что сулит счастливый брак.

Накануне в праздник Красной горки на ВДНХ поженились более 150 пар, в том числе омичи Анастасия Долгова и Александр Афанасьев. Перед бракосочетанием для женихов и невест выступили цыганский музыкальный ансамбль, гармонисты, аниматоры, цирковые артисты.

— На протяжении всего времени подготовки к этому главному в нашей жизни событию координаторы и организаторы оказывали нам колоссальную поддержку и помощь. Все прошло идеально: от прекрасных костюмов до необыкновенной атмосферы на ВДНХ! — рассказала Анастасия.

Когда пары одновременно сказали друг другу «да» и обменялись кольцами, их брак зарегистрировали сотрудники Управления ЗАГС Москвы. После этого для молодоженов спели Юлианна Караулова, Ирина Дубцова и Полина Гагарина. Проводили церемонию Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук.

Как сообщили в облправительстве, молодоженам передали огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который зажгли на старте Года семьи c участием президента Владимира Путина.