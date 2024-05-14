Также омичи предпочитали ездить на длинных выходных в Белоруссию и Таиланд.

Также омичи предпочитали ездить на длинных выходных в Белоруссию и Таиланд.

В 2024 году заграничный отдых в майские праздники предпочло на 13% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Россияне стали чаще выбирать азиатское направление и страны Африки, в то время как популярность Южной Америки и СНГ немного снизилась. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Фаворитом россиян стала Турция, где в мае уже стартует курортный сезон. Поток туристов в эту страну год к году вырос на 12 %. На втором месте – Белоруссия, число поездок в которую осталось на уровне 2023 года (рост на 1 %). Замыкает тройку лидеров Казахстан, однако популярность этой страны снизилась за год на 14 %. В топ-5 самых востребованных направлений вошли также ОАЭ (+19 %) и Грузия (+20 %).

Наилучшую динамику демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос в полтора раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+54 %), Китай (+93 %), Южную Корею (+19 %) и Мальдивские острова (+9 %). В три раза увеличилось число российских туристов во Вьетнаме, что позволило ему тоже войти в топ-5 стран азиатского направления в майские праздники.

На майские праздники сибиряки выбрали для путешествий Казахстан, Турцию и Таиланд. В топ-5 также вошли Киргизия и ОАЭ. Второй год подряд жители Омской области выбирают для весеннего отдыха Казахстан – его посетили 54 % всех туристов региона. Однако по сравнению с прошлым годом интерес к этой стране упал почти на 30 %. На втором месте по популярности Турция – на нее приходится 14 % всех туристов омичей, что на 44 % больше чем в прошлом году. Замыкает тройку лидеров Беларусь (3 %), которая вытеснила из топ-3 направлений Таиланд. В целом омичи за год сократили туристический поток в зарубежные страны на майские праздники на 11 %.

Более чем на треть вырос спрос на Африку, здесь лидер предпочтений отдыхающих – Египет. Его в эти майские праздники выбрали на 37 % больше россиян, чем в прошлые. Кроме того, россияне распробовали отдых в Марокко (+60 %), на Сейшельских островах (+24 %) и в ЮАР (+49 %).

Турпоток из России в Европу почти не изменился, прибавив всего 1 %. Однако отдельные страны приросли значительно. Например, лидирующая по числу российских туристов Италия показала прирост на 15 %. Также на 28 % увеличилось число поездок во Францию и на 16 % – в Испанию.

Между тем небольшое снижение интереса путешественников из России демонстрируют страны СНГ и Южной Америки: поток туристов сюда в майские праздники снизился на 3 % и 4 % соответственно.

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