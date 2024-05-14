Омск-Информ
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·Политика

Анатолий Серышев будет работать в этой должности следующие 6 лет.
Президент России Владимир Путин переназначил своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе. Пост сохранил за собой Анатолий Серышев.
Напомним, Серышев возглавляет сибирское полпредство с осени 2021 года. Ранее он был помощником президента РФ, отвечал за согласование руководителей силовых структур, а также за награждения и присвоение званий.
Отметим, что пресс-секретарем Путина вновь стал Дмитрий Песков, а Сергей Шойгу сложил с себя полномочия министра обороны после 11,5 лет работы в этой должности и стал председателем Совета безопасности.
·Политика

Анатолий Серышев будет работать в этой должности следующие 6 лет.
Президент России Владимир Путин переназначил своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе. Пост сохранил за собой Анатолий Серышев.
Напомним, Серышев возглавляет сибирское полпредство с осени 2021 года. Ранее он был помощником президента РФ, отвечал за согласование руководителей силовых структур, а также за награждения и присвоение званий.
Отметим, что пресс-секретарем Путина вновь стал Дмитрий Песков, а Сергей Шойгу сложил с себя полномочия министра обороны после 11,5 лет работы в этой должности и стал председателем Совета безопасности.