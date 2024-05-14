Омск-Информ
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·Общество

Министр Шнипко рассказал о ситуации в Усть-Ишиме.
Глава регионального Минэнерго Владимир Шнипко рассказал о ситуации с электрической подстанцией в Усть-Ишиме. Ночью для укрепления насыпи, которая оберегает станцию от затопления, было высыпано еще 30 тонн грунта. Однако вода все равно продолжает прибывать.
– Работы продолжаются без остановки, но с каждым часом уровень воды увеличивается. Прогнозы не делаем, продолжаем спасать подстанцию, – отметил Шнипко.
Министр рассказал, что у некоторых местных жителей начал заканчиваться балонный газ. По поручению Шнипко, завтра в район доставят 70 газовых баллонов. Вчера на местную заправку топливо было доставлено на вездеходе.
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·Общество

Министр Шнипко рассказал о ситуации в Усть-Ишиме.
Глава регионального Минэнерго Владимир Шнипко рассказал о ситуации с электрической подстанцией в Усть-Ишиме. Ночью для укрепления насыпи, которая оберегает станцию от затопления, было высыпано еще 30 тонн грунта. Однако вода все равно продолжает прибывать.
– Работы продолжаются без остановки, но с каждым часом уровень воды увеличивается. Прогнозы не делаем, продолжаем спасать подстанцию, – отметил Шнипко.
Министр рассказал, что у некоторых местных жителей начал заканчиваться балонный газ. По поручению Шнипко, завтра в район доставят 70 газовых баллонов. Вчера на местную заправку топливо было доставлено на вездеходе.
1201