Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Должностным лицам внесли представление.
В Омске прокуратура заинтересовалась незаконной свалкой, которая образовалась вблизи моста имени 60-летия ВЛКСМ, около «G-Drive Арены».
– Установлено, что в нарушение закона БУ Омска «УДХБ» при отсутствии полномочий в качестве места складирования грунта определило земельный участок на расстоянии около 350 м севернее относительно спортивно-развлекательного центра «G-Drive Арена». Какой-либо контроль за складированием отходов в этом месте учреждение не осуществляло, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В основном на свалке размещены автомобильные шины и строительный мусор.
Мэру города Сергею Шелесту внесли представление, а также в отношении УДХБ вынесли постановление об административном правонарушении по статье «Использование водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности».
Ситуацию контролирует природоохранная прокуратура.