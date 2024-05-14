Бизнесмену, имя которого публично не называется, принадлежат несколько объектов на Левобережье.
Стали известны подробности продажи земли с недостроенным профилакторием на улице Поворотникова. Эта локация площадью 1200 кв. м находится рядом с пляжем «Пиратский остров» на Левобережье. Стоимость объекта оценили в 12 млн рублей.
Как пояснил представитель продавца, к зданию, которое по эскизам двухэтажное, подведены свет и газ.
– Коммуникации в здании уже имеются. Объект реально достроить, – пояснил представитель арендатора земельного участка.
Как оказалось, объект арендует некий предприниматель.
– У бизнесмена несколько объектов недвижимости на Левобережье, все в хороших локациях. Езжу и показываю их потенциальным покупателям. Владелец земель переехал в Москву и теперь распродает имущество, – уточнил специалист.
Фамилию статусного бизнесмена его представитель обещал назвать при встрече.