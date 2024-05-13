Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Территория находится неподалеку от «Пиратского острова» на улице Поворотникова. 
В Омске на продажу выставили земельный участок площадью 1200 кв. м. Территория находится неподалеку от «Пиратского острова» на улице Поворотникова. 
Предполагается, что на участке будет построен профилакторий. На территории есть объект незавершенного строительства – фундамент будущего профилактория. Стоимость объекта оценили в 12 млн рублей.
Согласно эскизам, здание должно быть двухэтажным. К нему уже подведены электричество и газ.
·Экономика/Бизнес

Территория находится неподалеку от «Пиратского острова» на улице Поворотникова. 
В Омске на продажу выставили земельный участок площадью 1200 кв. м. Территория находится неподалеку от «Пиратского острова» на улице Поворотникова. 
Предполагается, что на участке будет построен профилакторий. На территории есть объект незавершенного строительства – фундамент будущего профилактория. Стоимость объекта оценили в 12 млн рублей.
Согласно эскизам, здание должно быть двухэтажным. К нему уже подведены электричество и газ.