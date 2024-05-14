Банк и ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный Фермер Омской Области» подписал соглашение.
В региональном филиале Росельхозбанка состоялось подписание официального соглашения о сотрудничестве между банком и ассоциацией сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный Фермер Омской Области».
Директор Омского РСХБ Лев Янеев перед подписанием соглашения отметил важность создания ассоциаций и союзов, которые будут эффективно представлять интересы земледельцев и животноводов.
- Народный фермер» является ярким образцом подобной организации. Замечательно, когда инициативы простых аграриев могут находить поддержку не просто среди единомышленников и коллег по ремеслу, но и на уровне официальной организации, представляющей их интересы. Диалог – это всегда основа успеха. Уверен, что в дальнейшем мы будем плотно сотрудничать и это поможет оперативно решать возникающие вопросы, - подчеркнул Лев Янеев
Недавно избранный председатель «Народного фермера» в Омске, заместитель директора КХ «Тритикум» Максим Левшунов в своем вступительном слове также отметил важность официального закрепления сотрудничества с РСХБ:
- Без села нет страны, а без людей нет села. Я как представитель этой сферы на собственном опыте это прекрасно понимаю. Поставил себе задачу дать возможность инициативным, энергичным местным жителям и новым кадрам работать и развиваться на селе. Совместно с главным банком для аграриев, Россельхозбанком, мы будем помогать реализовывать идеи земледельцев и животноводов. Только так можно добиться того, чтобы село росло и строилось.
Отметим, что «Народный фермер» — это 28 региональных Ассоциаций и 2 отраслевых Союза, насчитывающих около 5000 фермеров и переработчиков по всей стране. Ассоциация ставит перед собой масштабные задачи: увеличить доходность фермерских хозяйств и повысить качество производимой продукции, добиться увеличения ввода земли в оборот для фермеров, оказывать содействие сбыту продукции. Также одной из основных задач ассоциации является обеспечение равного и прозрачного доступа к кредитным средствам для всех фермеров.
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