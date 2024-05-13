До конца сегодняшнего дня и в ночь на 14 мая ожидается сильный ветер с дождем и градом.

До конца сегодняшнего дня и в ночь на 14 мая ожидается сильный ветер с дождем и градом.

Погода в Омской области начала резко ухудшаться, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в мэрии Омска, до конца сегодняшнего дня и в ночь на 14 мая ожидаются очень сильный порывистый ветер скоростью 25 м/с и более, сильный дождь, гроза и град.

– В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78, – говорится в обращении властей.

Ранее о резком ухудшении погоды предупреждали в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Это связано с влиянием юго-западного циклона. Продлится оно недолго, уже 15 мая осадки прекратятся.