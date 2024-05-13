Непогоду в регион принесет юго-западный циклон.

Непогоду в регион принесет юго-западный циклон.

Омские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня температура по области достигнет +27 °, при этом на севере региона столбик термометра не поднимется выше +11…+16 °.

С завтрашнего дня на погоду в регионе будет влиять юго-западный циклон. Он принесет дожди, грозы, град и ветер порывами 23 м/с.

– Порывистый ветер и другие погодные явления сохранятся и ночью 14 мая. Температура воздуха понизится до +7…+12 °, местами до +2 °, в дневные часы будет +12…+17 °, на севере до +7 °, – рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

15 и 16 мая осадков в области не ожидается. Днем температура будет держаться на отметке +11…+16 °, ночью она опустится до –2…+3 °.