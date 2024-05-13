Отопительный сезон заканчивается сегодня, хотя омичи уже давно изнывают от жары в квартирах.

Отопительный сезон заканчивается сегодня, хотя омичи уже давно изнывают от жары в квартирах.

Сегодня в Омских домах начнут отключать отопление. Это стало известно на прошлой неделе, когда мэр Сергей Шелест подписал постановление об окончании отопительного сезона и назвал дату 13 мая.

Многие омичи уже давно изнывают от жары в своих квартирах, но отопительный сезон не заканчивался, потому что среднесуточная температура не позволяла этого сделать.

В прошлом году отопительный сезон закончился 3 мая.