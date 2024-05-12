Жителей разместят в школах и колледжах в райцентрах с более безопасной обстановкой. В случае крайней необходимости эвакуируют и скот.

Жителей разместят в школах и колледжах в райцентрах с более безопасной обстановкой. В случае крайней необходимости эвакуируют и скот.

В Усть-Ишимском районе Омской области приступили к частичной эвакуации жителей. Об этом объявили в региональном МЧС. Такое решение ранее принял оперативный штаб под руководством губернатора Виталия Хоценко по итогам сегодняшней поездки в подтопленный район. Жителей пострадавших территорий вывозят в Тевризский, Знаменский, Тарский, Большереченский, Большеуковский районы и в Омск.

Как указывается в телеграм-канале зампреда главы региона по безопасности Алексея Ромахина, первыми эвакуировали пациентов ЦРБ и маломобильных граждан. Теперь вывозят других пострадавших от паводка. При себе выезжающих просят иметь документы и лекарства. С собой им разрешили брать питомцев, собак и кошек. Домашний скот остается в Усть-Ишиме, где за ним будут ухаживать и кормить. В случае прохождения критических отметок скот также будут эвакуировать на территории ближайших районов.

Как уточнил министр образования Иван Кротт, для эвакуации жителей Усть-Ишима предоставлено 15 школьных автобусов и 14 «газелей». Школьники младших классов окончат обучение досрочно, старшеклассников переведут на дистанционный формат. Пункты временного размещения обоорудованы в школах и колледжах.