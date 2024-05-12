Пострадавших от паводка жителей перевозят в более безопасные райцентры. Им назначили выплаты.
На сегодняшнем экстренном заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Омской области Виталий Хоценко сделал заявление. По его словам, на всех территориях, пострадавших от паводка, введен режим ЧС регионального значения. Принято решение об эвакуации жителей в более безопасные районы.
– Ситуация остается сложной, но контролируемой. Приняли решение о начале эвакуации детей, женщин, пожилых и маломобильных жителей. Людей будем перевозить автобусами в соседние муниципальные районы – Тевриз, Тару, Муромцево, Знаменку. Пункты временного размещения готовы к приему людей. Там созданы безопасные условия, – заявил Хоценко.
Глава региона поручил наладить процесс выплат компенсаций всем пострадавшим жителям Усть-Ишимского района. Средства люди получат до конца будущей недели. Кроме того, предполагается разработать план восстановления дорожной и социальной инфраструктуры после ликвидации подтопления.