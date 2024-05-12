Наиболее густо населены Омский, Тарский и Любинский районы.

Наиболее густо населены Омский, Тарский и Любинский районы.

Специалисты Омскстата обнародовали данные о численности населения в городе и в области на 1 января нынешнего года. Жителей стало меньше во всех районах, кроме одного – в Азово цифры выросли с 25,2 до 25,3 человек. Самым населенным районом стали Большие Уки. Где зарегистрировано 5,8 тыс. жителей против 5,9 тыс. Вторая позиция у Седельниковского района с 8,1 тыс. жителями и Колосовском с 8,7 тыс. человек.

Наиболее популярными для проживания остаются Омский (более 100 тыс. человек), Тарский (39,8 тыс. человек) и Любинский (38,1 тыс. человек).

В Омске население сократилось с 1110,8 тыс. до 1104,4 тыс. человек.