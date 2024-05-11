Известный боец признался, что в 2016 году мог стать депутатом, но не захотел. Не исключает он, что в следующий раз согласится.

Известный боец признался, что в 2016 году мог стать депутатом, но не захотел. Не исключает он, что в следующий раз согласится.

Не исключено, что в новом составе Госдумы, который будут выбирать в 2026 году, депутатом от Омской области станет Александр Шлеменко. Сам знаменитый боец не исключает такую возможность.

– Поживем – увидим. Я комментарии почитываю, пишут: «В кресло собрался». Мне так смешно. Ребята, вот говорю сейчас как есть: в 2016 году мне поступило предложение возглавить списки «Единой России» в городе Омске. На тот момент я отказался. Если бы я не отказался, вы бы сейчас разговаривали с депутатом. Поэтому, если бы я хотел... Понятно, сейчас скажут: «Да что ты там разболтался!» Я вам говорю как есть. Хотите – верьте, хотите – нет. Пока я общественник. Я делаю похожую работу, набираюсь опыта. Если народ посчитает, что тот опыт, которым я обладаю, нужен для того, чтобы делегировать мне полномочия в Госдуме, тогда я с удовольствием это сделаю, – заявил Шлеменко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что сегодня Александр Шлеменко проведет в Екатеринбурге бой против казахстанца Куата Хамитова.