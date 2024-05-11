Виктор Капралов и Ильдар Раисов жили в Москаленском районе. Оба они были совсем молодыми.

Виктор Капралов и Ильдар Раисов жили в Москаленском районе. Оба они были совсем молодыми.

В зоне специальной военной операции погибли сразу двое жителей Москаленского района. Это 21-летний Виктор Капралов и 24-летний Ильдар Раисов. В Москаленском отделении «Единой России» подробно рассказали о погибших бойцах.

Уроженец деревни Ивановка Виктор Капралов воспитывался в многодетной семье, где было 8 детей. В юношеском возрасте он занимался борьбой, достойно выступал на районных и областных соревнованиях. Весной 2021 года парня призвали в армию, а после полугода срочной службы он заключил контракт с министерством обороны.

Капралов три раза был в отпуске, как в очередном, так и по ранению. Он был командиром миномета отряда специального назначения (специального вооружения). Молодой человек погиб 24 апреля.

За проявленное мужество при исполнении воинского долга Указом президента России Виктор Капралов награжден орденом «Мужества» (посмертно).

Ильдар Раисов Он окончил 9 классов в Татьяновской школе Москаленского района. Проходил срочную военную службу в армии с 2017 по 2018 годы в войсках ПВО. На СВО Ильдар уше в качестве контрактника. А до этого работал водителем в «Сургутнефтегазе».

У Ильдара Раисова осталась жена Татьяна и дочь Камила.

РИА «Омск-информ» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших бойцов.