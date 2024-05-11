Глава района Александр Седельников сообщил, что идет укрепление насыпей. Часть людей находится в пункте временного размещения.

Глава района Александр Седельников сообщил, что идет укрепление насыпей. Часть людей находится в пункте временного размещения.

В соцсетях главы Усть-Ишимского района Александра Седельникова появилась короткая видеозапись, на которой видно, что происходит в затопленном райцентре.

– Укрепляем насыпи вблизи зданий Усть-Ишимского РЭС и электростанции. В работе задействованы сотрудники РЭС, местные жители, а также работники Минэнерго, прибывшие к нам из Омска, – пояснил Седельников.

Также глава района сообщил, что в пункте временного размещения в Усть-Ишиме находятся 74 человека, из которых 13 детей. А в пункте временного размещения села Орехово сейчас проживает 14 человек, детей среди них нет.

Напомним, уровень Иртыша в Усть-Ишиме сейчас превышает критическую отметку на 49 см. В этом районе находятся несколько высокопоставленных чиновников областного правительства. Сегодня туда отправили министра энергетики и ЖКХ Омской области Владимира Шнипко.