Омск-Информ
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·Общество

Их обещают возобновить 15 января.
С нового года из Омска в Усть-Ишим перестали летать самолеты «Аэропрома». Рейс убрали из расписания аэропорта. Как сообщает «Новый Омск», перевозки прекратили временно.
– Авиарейс Омск – Усть-Ишим будет возобновлен с 15 января. В пресс-службе Омского аэропорта отметили, что временное отсутствие перелетов в Усть-Ишим вызвано тем, что перевозчик пока не подал необходимую документацию, – сообщили в министерстве транспорта.
Напомним, авиарейсы в Усть-Ишим запустили минувшим летом. На север летает Ан-2. Отметим, что в прошлом году Минтранс выделил «Аэропрому» 31,7 млн рублей в качестве субсидий на возмещение недополученных доходов.
·Общество

Их обещают возобновить 15 января.
С нового года из Омска в Усть-Ишим перестали летать самолеты «Аэропрома». Рейс убрали из расписания аэропорта. Как сообщает «Новый Омск», перевозки прекратили временно.
– Авиарейс Омск – Усть-Ишим будет возобновлен с 15 января. В пресс-службе Омского аэропорта отметили, что временное отсутствие перелетов в Усть-Ишим вызвано тем, что перевозчик пока не подал необходимую документацию, – сообщили в министерстве транспорта.
Напомним, авиарейсы в Усть-Ишим запустили минувшим летом. На север летает Ан-2. Отметим, что в прошлом году Минтранс выделил «Аэропрому» 31,7 млн рублей в качестве субсидий на возмещение недополученных доходов.